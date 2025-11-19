Що відомо про нічні вибухи на Київщині 19 листопада 2025 року

На Київщині чутно вибухи — що кажуть в ОВА
Дата публікації: 19 листопада 2025 00:39
Оновлено: 00:55
Вибухи лунають на Київщині зараз, уночі в середу, 19 листопада. У Київській області триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.
О 00:24 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.
