Що відомо про нічні вибухи на Київщині 19 листопада 2025 року

Вибухи лунають на Київщині зараз, уночі в середу, 19 листопада. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

О 00:24 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

