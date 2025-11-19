Что известно о ночных взрывах на Киевщине 19 ноября 2025 года

Срочная новость

Взрывы раздаются на Киевщине сейчас, ночью в среду, 19 ноября. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе есть вражеские БпЛА, по которым работают силы ПВО.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киевской области вечером 4 октября

В 00:24 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Новость дополняется