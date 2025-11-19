Видео
Україна
Главная Киев На Киевщине слышны взрывы — что говорят в ОВА

На Киевщине слышны взрывы — что говорят в ОВА

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 00:39
обновлено: 00:55
Что известно о ночных взрывах на Киевщине 19 ноября 2025 года
Срочная новость

Взрывы раздаются на Киевщине сейчас, ночью в среду, 19 ноября. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе есть вражеские БпЛА, по которым работают силы ПВО.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киевской области вечером 4 октября

В 00:24 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
