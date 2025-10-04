Відео
Головна Київ На Київщині чутно вибухи — в ОВА назвали причину

На Київщині чутно вибухи — в ОВА назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 23:57
Вечірні вибухи на Київщині 4 жовтня 2025 року — що відомо про обстріл
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: 121-а ОБр ТрО ЗСУ/Facebook

Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері в суботу, 4 жовтня. У Вишгородського, Бучанському та Броварському районах триває повітряна тривога. 

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

Читайте також:
Вибухи на Київщині ввечері 4 жовтня
Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 4 жовтня 

О 23:52 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 4 жовтня 

Повітряна тривога ввечері 4 жовтня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:57 4 жовтня

Станом на 23:57 повітряна тривога, крім трьох районів Київщини, лунає та ще в сімох регіонах і декількох районах. Червоні на карті повітряних тривог Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області, а також частини Черкаської й Кіровоградської областей.

Нагадаємо, пізно ввечері пролунали вибухи в Запоріжжі. Зазнали пошкоджень приватні будинки в Запорізькому районі.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Шостці загинув 71-річний чоловік. Також є травмовані.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
