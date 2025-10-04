Вечірні вибухи на Київщині 4 жовтня 2025 року — що відомо про обстріл

На Київщині чутно вибухи — в ОВА назвали причину
Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері в суботу, 4 жовтня. У Вишгородського, Бучанському та Броварському районах триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.
Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 4 жовтня
О 23:52 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.
Де оголосили повітряну тривогу ввечері 4 жовтня
Станом на 23:57 повітряна тривога, крім трьох районів Київщини, лунає та ще в сімох регіонах і декількох районах. Червоні на карті повітряних тривог Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області, а також частини Черкаської й Кіровоградської областей.
Нагадаємо, пізно ввечері пролунали вибухи в Запоріжжі. Зазнали пошкоджень приватні будинки в Запорізькому районі.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Шостці загинув 71-річний чоловік. Також є травмовані.
Читайте Новини.LIVE!