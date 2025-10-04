Вечерние взрывы на Киевщине 4 октября 2025 года — что известно об обстреле

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: 121-я ОБр ТрО ВСУ/Facebook

Взрывы слышны на Киевщине сейчас, поздно вечером в субботу, 4 октября. В Вышгородском, Бучанском и Броварском районах продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе есть вражеские БпЛА, по которым работают силы ПВО.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно о взрывах на Киевщине вечером 4 октября

В 23:52 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Где объявили воздушную тревогу вечером 4 октября

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:57 4 октября

По состоянию на 23:57 воздушная тревога, кроме трех районов Киевщины, звучит и еще в семи регионах и нескольких районах. Красные на карте воздушных тревог Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская и Черниговская области, а также части Черкасской и Кировоградской областей.

Напомним, поздно вечером прогремели взрывы в Запорожье. Получили повреждения частные дома в Запорожском районе.

Ранее мы сообщали, что в результате обстрела железнодорожного вокзала в Шостке погиб 71-летний мужчина. Также есть травмированные.