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На Київщині чутно вибухи — в ОВА пояснили, чому

30 березня 2025 23:06
Чекарьова Марія - редактор
Вибухи на Київщині ввечері 30 березня 2025 року — що відомо про обстріл
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи лунають на Київщині зараз, увечері в неділю, 30 березня. У Київській області та низці інших регіонів триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

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Увечері 30 березня 2025 року в Київській області працювала ППО
Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 30 березня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:16. О 22:52 Повітряні Сили ЗС України попередили, що БпЛА на півночі Київщини тримають курс на захід. 

Атака БпЛА ввечері 30 березня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 23:02 у Київській ОВА зазначили, що в повітряному просторі регіону зафіксували безпілотники. По ворожих цілях працюють сили ППО. Громадян закликали залишатися в укриття й у жодному разу не фіксувати на фото та відео роботу захисників України, збиття та падіння повітряних цілей.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 30 березня

Повітряна тривога ввечері 30 березня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:06 30 березня

Станом на 23:06 повітряна тривога, крім Київської області, триває в Києві та сімох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Нагадаємо, у соцмережах поширили відео з наслідками обстрілів селища Затоки Одеської області. На території колишнього курорту майже не залишилося вцілілих будівель.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова ввечері 29 березня зазнали пошкоджень щонайменше 25 будівель. Руйнування зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах.

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