Взрывы на Киевщине вечером 30 марта 2025 года — что известно об обстреле

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com

Взрывы раздаются на Киевщине сейчас, вечером в воскресенье, 30 марта. В Киевской области и ряде других регионов продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.

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Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно о взрывах в Киевской области вечером 30 марта

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:16. В 22:52 Воздушные силы ВС Украины предупредили, что БпЛА на севере Киевской области держат курс на запад.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:02 в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве региона зафиксировали беспилотники. По вражеским целям работают силы ПВО. Граждан призвали оставаться в укрытии и ни в коем случае не фиксировать на фото и видео работу защитников Украины, сбивание и падение воздушных целей.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 30 марта

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:06 30 марта

По состоянию на 23:06 воздушная тревога, кроме Киевской области, продолжается в Киеве и семи регионах. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Напомним, в соцсетях распространили видео с последствиями обстрелов поселка Затоки Одесской области. На территории бывшего курорта почти не осталось уцелевших зданий.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова вечером 29 марта получили повреждения по меньшей мере 25 зданий. Разрушения зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах.