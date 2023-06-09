На Київщині депутати підтримали заборону діяльності УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрій. Фото: google.com

Депутати Київської обласної ради підтримали звернення до ВР щодо заборони дільності УПЦ МП в регіоні. В облраді наголосили, що діяльність релігійних організацій, які мають зв’язок з країною-агресором, не має права на існування.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної ради.

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У відомстві зазначили, що сьогодні, 9 червня, на позачерговій сесії депутати проголосували за історичний проєкт, що стосується заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області.

"Депутати Київської обласної ради VIII скликання проголосували за Звернення до Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на території України релігійних організацій Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова зазначила, що діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором та порушують державні інтереси, загрожує національній безпеці, тому не має права на існування.

Нагадаємо, лише за квітень з московського патріархату до ПЦУ перейшли 80 громад, а за травень надійшло 50 нових заявок.