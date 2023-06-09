В Киевской области депутаты поддержали запрет деятельности УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрий. Фото: google.com

Депутаты Киевского областного совета поддержали обращение в ВР по поводу запрета на деятельность УПЦ МП в регионе. В облсовете отметили, что деятельность религиозных организаций, имеющих связь со страной-агрессором, не имеет права на существование.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного совета.

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В ведомстве отметили, что сегодня, 9 июня, на внеочередной сессии депутаты проголосовали за исторический проект в отношении запрета деятельности УПЦ Московского патриархата в Киевской области.

"Депутаты Киевского областного совета VIII созыва проголосовали за Обращение в Верховную Раду Украины по законодательному урегулированию запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения", — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова отметила, что деятельность религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором и нарушающих государственные интересы, угрожает национальной безопасности, — не имеет права на существование.

Напомним, только за апрель из московского патриархата в ВТО перешли 80 общин, а за май поступило 50 новых заявок.