На Київщині директора дорожнього управління звинувачують у несплаті податків на 7,5 млн гривень

Суд виніс вирок

Директора дорожнього підприємства в Київській області було звинувачено в ухиленні від сплати податків на суму понад 7,5 млн гривень і передано до суду Бюро економічної безпеки. За період з 2018 по 2020 роки підприємство отримало понад 25 млн грн на рахунки, проте воно було зареєстроване як платник єдиного податку 3 групи та не перейшло на загальну систему оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

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Розслідування

Керівника компанії було звинувачено в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У зв'язку з завданими державою збитками Бюро економічної безпеки заарештувало майно директора на суму понад 4,3 млн гривень. Крім того, прокуратура ініціювала цивільний позов на загальну суму збитків у розмірі понад 7,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт проти директора підприємства за ухилення від сплати податків на суму понад 7,5 млн грн перебуває на розгляді в суді.

Керівнику будівельної компанії, яка мала провести ремонт доріг у Житомирській та Київській областях, оголосили підозру. Його звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами.

Слідство встановило, що протягом 2018-2020 років це підприємство проводило ремонт автомобільних шляхів у Житомирській та Київській областях.

На ці дороги з бюджету було витрачено 121 млн гривень. Але як визначила експертиза, ці відремонтовані ділянки не можуть бути прийняті в експлуатацію.