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В Киевской области директора дорожного управления обвиняют в неуплате налогов на 7,5 млн гривен

5 апреля 2023 11:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд вынес приговор
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Директор дорожного предприятия в Киевской области был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7,5 млн гривен и передан в суд Бюро экономической безопасности. За период с 2018 по 2020 годы предприятие получило более 25 млн грн на счета, однако оно было зарегистрировано как плательщик единого налога 3 группы и не перешло на общую систему налогообложения. 

Об єтом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

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Расследование 

Руководитель компании был обвинен в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В связи с нанесенным государству ущербом, Бюро экономической безопасности арестовало имущество директора на сумму более 4,3 млн гривен. Кроме того, прокуратура инициировала гражданский иск на общую сумму ущерба в размере более 7,5 млн грн.

В настоящее время, обвинительный акт против директора предприятия за уклонение от уплаты налогов на сумму более 7,5 млн гривен, находится на рассмотрении в суде.

Руководителю строительной компании, которая должна была провести ремонт дорог в Житомирской и Киевской областях, объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами.

Следствие установило, что в течение 2018-2020 годов это предприятие проводило ремонт автомобильных дорог в Житомирской и Киевской областях.

На эти дороги из бюджета было израсходовано 121 млн гривен. Но, как определила экспертиза, эти отремонтированные участки не могут быть приняты в эксплуатацию.

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