На Київщині двоє чоловіків понад рік зберігали російський ракетний комплекс
На Київщині викрили злодіїв, які незаконно зберігали російську зброю. Її загальна сума — понад 30 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
Хто зберігав зброю
Зловмисниками виявилися 38 та 45-річні мешканці Бориспільського району. Вони знайшли ворожі зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси й вирішили незаконно зберігати їх.
Попередньо стало відомо, що російські окупанти залишили зброю під час бойових дій на Чернігівщині.
Як вдалося знайти боєприпаси
"Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК ТОР, який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу — їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі", — зазначають у повідомленні.
В суді вирішили передати вилучені боєприпаси на потреби Збройних Сил України.
Покарання для зловмисників
Наразі чоловікам повідомлено про підозру у зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала священника одного із храмів УПЦ (МП). Він підпільно продавав російську зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів після контрнаступу ЗСУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.