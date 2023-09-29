На Київщині двоє чоловіків понад рік зберігали російський ракетний комплекс

Зберігання російської зброї на Київщині. Фото: Поліція Київської області

На Київщині викрили злодіїв, які незаконно зберігали російську зброю. Її загальна сума — понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

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Хто зберігав зброю

Зловмисниками виявилися 38 та 45-річні мешканці Бориспільського району. Вони знайшли ворожі зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси й вирішили незаконно зберігати їх.

Попередньо стало відомо, що російські окупанти залишили зброю під час бойових дій на Чернігівщині.

Зберігання російської зброї на Київщині. Фото: Поліція Київської області

Як вдалося знайти боєприпаси

"Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК ТОР, який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу — їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі", — зазначають у повідомленні.

Зберігання російської зброї на Київщині. Фото: Поліція Київської області

В суді вирішили передати вилучені боєприпаси на потреби Збройних Сил України.

Зберігання російської зброї на Київщині. Фото: Поліція Київської області

Покарання для зловмисників

Наразі чоловікам повідомлено про підозру у зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала священника одного із храмів УПЦ (МП). Він підпільно продавав російську зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів після контрнаступу ЗСУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.