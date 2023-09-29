В Киевской области двое мужчин больше года хранили российский ракетный комплекс
В Киевской области разоблачили злоумышленников, которые незаконно хранили российское оружие. Его общая сумма — более 30 миллионов гривен.
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
Кто хранил оружие
Злоумышленниками оказались 38 и 45-летние жители Бориспольского района. Они обнаружили вражеские зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы и решили незаконно хранить их.
Предварительно стало известно, что российские оккупанты оставили оружие во время боевых действий в Чергиговской области.
Как удалось найти боеприпасы
"Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР, который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов в комплекс — их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе", — отмечают в сообщении.
В суде решили передать изъятые боеприпасы на нужды вооруженных сил Украины.
Наказание для злоумышленников
Мужчинам доложено о подозрении в хранении боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УКУ).
Напомним, в Херсонской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала священника одного из храмов УПЦ (МП). Он подпольно продавал российское оружие и оставшиеся боеприпасы после побега российских оккупантов после контрнаступления ВСУ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.