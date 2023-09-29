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В Киевской области двое мужчин больше года хранили российский ракетный комплекс

29 сентября 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киевской области двое мужчин больше года хранили российский ракетный комплекс
Хранение российского оружия в Киевской области. Фото: Полиция Киевской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киевской области разоблачили злоумышленников, которые незаконно хранили российское оружие. Его общая сумма — более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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Кто хранил оружие

Злоумышленниками оказались 38 и 45-летние жители Бориспольского района. Они обнаружили вражеские зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы и решили незаконно хранить их.

Предварительно стало известно, что российские оккупанты оставили оружие во время боевых действий в Чергиговской области.

хранение оружия
Хранение российского оружия в Киевской области. Фото: Полиция Киевской области

Как удалось найти боеприпасы

"Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР, который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов в комплекс — их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе", — отмечают в сообщении.

незаконное хранение оружия окупантов
Хранение российского оружия в Киевской области. Фото: Полиция Киевской области

В суде решили передать изъятые боеприпасы на нужды вооруженных сил Украины.

незаконное хранение оружия окупантов
Хранение российского оружия в Киевской области. Фото: Полиция Киевской области

Наказание для злоумышленников

Мужчинам доложено о подозрении в хранении боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Напомним, в Херсонской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала священника одного из храмов УПЦ (МП). Он подпольно продавал российское оружие и оставшиеся боеприпасы после побега российских оккупантов после контрнаступления ВСУ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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