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На Київщині ексдиректор товариства привласнив пів мільйона бюджетних коштів

8 квітня 2024 16:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Київщині ексдиректор товариства привласнив пів мільйона бюджетних коштів
Співробітники поліції. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ексдиректор товариства підозрюється у привласненні понад пів мільйона гривень з державного бюджету. Йому було повідомлено про підозру правоохоронними органами Київської області.

Про це повідомило ГУНП в Київській області у понеділок, 8 березня.

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Злочинець сфальсифікував документацію та незаконно заволодів державними коштами, призначеними для ремонту освітнього закладу, що постраждав від військових дій Російської Федерації та розташований у Вишгородському районі.

Ексдиректор товариства, яке уклало контракт на ремонтні роботи, вніс неправдиві дані до офіційних документів про обсяги та вартість проведених робіт. Через протиправні дії зловмисника державі було завдано збитків на суму понад пів мільйона гривень.

Що загрожує зловмиснику

Внаслідок привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого під час воєнного стану, а також підроблення службовими особами офіційних документів та внесення до них неправдивих даних, слідчі висунули злочинцю підозру.

Чоловіку може загрожувати до восьми років ув’язнення та заборона обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на термін до трьох років.

Допис поліції Київщини. Фото: скриншот
Допис поліції Київщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ексдепутату-втікачу Онищенку винесли вирок у справі про махінації з видобутком газу.

Раніше ми писали, що у Львові покарали посадовця, який виписав собі премій на 40 тисяч.

Київ
поліція
Київська область
злочин
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