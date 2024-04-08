В Киевской области экс-директор общества присвоил полмиллиона бюджетных средств
Экс-директор общества подозревается в присвоении более полумиллиона гривен из государственного бюджета. Ему было доложено о подозрении правоохранительными органами Киевской области.
Об этом сообщило ГУНП в Киевской области в понедельник, 8 марта.
В чем обвиняют мужчину
Преступник сфальсифицировал документацию и незаконно завладел государственными средствами, предназначенными для ремонта образовательного учреждения, пострадавшего от военных действий Российской Федерации, расположенного в Вышгородском районе.
Экс-директор общества, заключившего контракт на ремонтные работы, внес недостоверные данные в официальные документы об объемах и стоимости проводимых работ. Из-за противоправных действий злоумышленника государству был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.
Что угрожает злоумышленнику
В связи с присвоением имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном во время военного положения, а также подлогом документов должностными лицами официальных и внесением в них ложных данных, следователи выдвинули преступнику подозрение.
Мужчине может грозить до восьми лет заключения и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.
Напомним, что беглому экс-депутату Онищенко вынесли приговор по делу о махинациях с добычей газа.
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