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В Киевской области экс-директор общества присвоил полмиллиона бюджетных средств

8 апреля 2024 16:25
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Бригадир София
редактор
В Киевской области экс-директор общества присвоил полмиллиона бюджетных средств
Сотрудники полиции. Иллюстративное фото: из открытых источников
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Экс-директор общества подозревается в присвоении более полумиллиона гривен из государственного бюджета. Ему было доложено о подозрении правоохранительными органами Киевской области.

Об этом сообщило ГУНП в Киевской области в понедельник, 8 марта.

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Преступник сфальсифицировал документацию и незаконно завладел государственными средствами, предназначенными для ремонта образовательного учреждения, пострадавшего от военных действий Российской Федерации, расположенного в Вышгородском районе.

Экс-директор общества, заключившего контракт на ремонтные работы, внес недостоверные данные в официальные документы об объемах и стоимости проводимых работ. Из-за противоправных действий злоумышленника государству был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

Что угрожает злоумышленнику

В связи с присвоением имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном во время военного положения, а также подлогом документов должностными лицами официальных и внесением в них ложных данных, следователи выдвинули преступнику подозрение.

Мужчине может грозить до восьми лет заключения и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

Сообщение полиции Киевщины. Фото: скриншот
Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, что беглому экс-депутату Онищенко вынесли приговор по делу о махинациях с добычей газа.

Ранее мы писали, что во Львове наказали должностного лица, который выписал себе премий на 40 тысяч.

Киев
полиция
Киевская область
преступление
бюджет

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