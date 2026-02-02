На Київщині ексголова ТЦК привласнював авто під прикриттям ЗСУ

Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Його підозрюють у незаконному вилученні транспортних засобів у підприємців.

Про це повідомляє ДБР у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Деталі справи

Слідством встановлено, що посадовець без законних підстав вилучив вісім автомобілів у двох компаній, які здійснюють вантажні перевезення. Транспорт забирали без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України.

Згодом за його вказівкою були складені акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин. Насправді транспорт до підрозділів не надходив.

Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень. За сприяння ДБР вже повернуто три транспортні засоби, які передано для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Дії колишнього посадовця розцінюються як перевищення службових повноважень під час воєнного стану, що передбачено частиною 5 статті 426‑1 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачене покарання — до 12 років позбавлення волі. Наразі триває вирішення питання про обрання запобіжного заходу.

