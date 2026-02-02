Видео
Україна
Главная Киев На Киевщине экс-глава ТЦК присваивал авто под прикрытием ВСУ

На Киевщине экс-глава ТЦК присваивал авто под прикрытием ВСУ

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 17:20
На Киевщине экс-глава ТЦК присваивал авто под прикрытием ВСУ
Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области. Его подозревают в незаконном изъятии транспортных средств у предпринимателей.

Об этом сообщает ГБР в Telegram в понедельник, 2 февраля.

Детали дела

Следствием установлено, что чиновник без законных оснований изъял восемь автомобилей у двух компаний, осуществляющих грузовые перевозки. Транспорт забирали без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию были составлены акты приема-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. На самом деле транспорт в подразделения не поступал.

В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен. При содействии ГБР уже возвращены три транспортных средства, которые переданы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Действия бывшего чиновника расцениваются как превышение служебных полномочий во время военного положения, что предусмотрено частью 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжается решение вопроса об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудник ГПСУ доложил знакомому о расположении военного формирования и хотел, чтобы по этому объекту нанесли удар.

Также стало известно, что львовянин предлагал правоохранителям и представителю ТЦК взятку, потому что хотел избежать прохождения ВВК.

суд ГБР Киевская область подозрение ТЦК и СП
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
