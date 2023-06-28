На Київщині експосадовець виправдовував агресію РФ проти України

Ексголова селищної ради у Київській області. Фото: Офіс Генпрокурора

Під час процедурного нагляду Київської обласної прокуратури було висунуто звинувачення ексголові селищної ради Фастівського району Київської області. Чоловік виправдовував військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Матеріали слідства

Згідно з матеріалами розслідування, обвинувачений, займаючи позицію керівника однієї із сільських рад району Фастів, поширював на своїй сторінці у соціальній мережі інформаційне повідомлення, створене окупаційними силами.

За результатами судово-лінгвістичної експертизи, повідомлення містило заперечення військової агресії Росії проти України, представляючи події у світлі внутрішнього громадянського конфлікту. Крім того, підозрюваний вихваляв представників агресора.

Додатково під час телефонних розмов з батьком обвинувачений регулярно відкидав факт тимчасової окупації частини території України.

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скріншот

Нагадаємо, що прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 37-річного чоловіка. Його звинувачують у багаторазовому поширенні матеріалів, у яких виправдовується та заперечується збройна агресія Росії проти України, а також прославляються її учасники.

Також ми повідомляли, що фахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Краматорську 27 червня. Для виконання свого завдання він заздалегідь зробив відео заклади та паркування.