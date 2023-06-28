В Киевской области экс-чиновник оправдывал агрессию РФ против Украины

Экс-глава поселкового совета в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора

В ходе процедурного надзора Киевской областной прокуратуры было выдвинуто обвинение экс-главе поселкового совета Фастовского района Киевской области. Мужчина оправдывал военную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Материалы следствия

Согласно материалам расследования, обвиняемый, занимая позицию руководителя одного из сельских советов района Фастов, распространял на своей странице в социальной сети информационное сообщение, созданное оккупационными силами.

По результатам судебно-лингвистической экспертизы, сообщение содержало отрицание военной агрессии России против Украины, представляя события в свете внутреннего гражданского конфликта. Помимо этого, подозреваемый восхвалял представителей агрессора.

Дополнительно, в ходе телефонных бесед с отцом обвиняемый регулярно отвергал факт временной оккупации части территории Украины.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.

Также мы сообщали, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.