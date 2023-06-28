Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области экс-чиновник оправдывал агрессию РФ против Украины arrow

В Киевской области экс-чиновник оправдывал агрессию РФ против Украины

28 июня 2023 17:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киевской области экс-чиновник оправдывал агрессию РФ против Украины
Экс-глава поселкового совета в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе процедурного надзора Киевской областной прокуратуры было выдвинуто обвинение экс-главе поселкового совета Фастовского района Киевской области. Мужчина оправдывал военную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Материалы следствия

Согласно материалам расследования, обвиняемый, занимая позицию руководителя одного из сельских советов района Фастов, распространял на своей странице в социальной сети информационное сообщение, созданное оккупационными силами.

По результатам судебно-лингвистической экспертизы, сообщение содержало отрицание военной агрессии России против Украины, представляя события в свете внутреннего гражданского конфликта. Помимо этого, подозреваемый восхвалял представителей агрессора.

Дополнительно, в ходе телефонных бесед с отцом обвиняемый регулярно отвергал факт временной оккупации части территории Украины.

Офис Генпрокурора
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.

Также мы сообщали, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз