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На Київщині керівник складу розкрав будматеріалів на 1,5 млн грн — яке рішення ухвалив суд

20 жовтня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Київщині керівник складу будматеріалів розтратив майно на понад 1,5 млн грн - його покарали
Суд ухвалює рішення. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Київській області судили керівника складу будівельних матеріалів. Він здійснив розтрату майна підприємства на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Чоловік обіймав посаду завідувача складу та здійснив розтрату будівельних матеріалів підприємства на користь третьої особи на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. 

А для того, аби приховати факт нестачі перед комісією він підробив інвентаризаційний опис.

Рішення суду

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Крім того, суд задовольнив цивільний позов представника потерпілого, стягнувши на користь підприємства суму завданих збитків.

Нагадаємо, на Волині чоловік після ВЛК відмовився від бойової повістки через хвору матір.

Також ми писали, що у Хмельницькій області військова частина відмовила захиснику у звільненні зі служби. Тому боєць вирішив подати до суду.

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