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На Киевщине руководитель склада разворовал стройматериалов на 1,5 млн грн — какое решение принял суд

20 октября 2024 23:53
Виктория Козырь - редактор
На Киевщине руководитель склада стройматериалов растратил имущество более чем на 1,5 млн грн - его наказали
Суд принимает решение. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Киевской области судили руководителя склада строительных материалов. Он растратил имущество предприятия на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram.

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Мужчина занимал должность заведующего составом и растратил строительные материалы предприятия в пользу третьего лица на общую сумму 1 миллион 600 тысяч гривен.

А для того, чтобы скрыть факт недостатка перед комиссией, он подделал инвентаризационное описание.

Решение суда

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего, взыскав в пользу предприятия сумму нанесенного ущерба.

Напомним, на Волыни мужчина после ВВК отказался от боевой повестки из-за больной матери.

Также мы писали, что в Хмельницкой области военная часть отказала защитнику в увольнении со службы. Потому боец решил подать в суд.

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