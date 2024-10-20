На Киевщине руководитель склада стройматериалов растратил имущество более чем на 1,5 млн грн - его наказали

На Киевщине руководитель склада разворовал стройматериалов на 1,5 млн грн — какое решение принял суд
В Киевской области судили руководителя склада строительных материалов. Он растратил имущество предприятия на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram.
Детали дела
Мужчина занимал должность заведующего составом и растратил строительные материалы предприятия в пользу третьего лица на общую сумму 1 миллион 600 тысяч гривен.
А для того, чтобы скрыть факт недостатка перед комиссией, он подделал инвентаризационное описание.
Решение суда
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего, взыскав в пользу предприятия сумму нанесенного ущерба.
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