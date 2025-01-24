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​​На Київщині лікар ВЛК брав гроші за статус "обмежено придатний"

24 січня 2025 17:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Корупція в Україні — у Білій Церкві лікар з ВЛК брав 40 тисяч за статус "обмежено придатний"
Слідчі дії. Фото: Київська обласна прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У місті Біла Церква Київської області ​​член військово-лікарської комісії (ВЛК) брав 40 тисяч гривень за статус "обмежено придатний". Його затримали і відправили у СІЗО.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури в п'ятницю, 24 січня.

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У матеріалах слідства вказано, що хірург з позаштатної військово-лікарської комісії Білої Церкви за 40 тисяч гривень обіцяв військовозобов’язаному вплинути на результати комісії.

"За даними слідства лікар обіцяв чоловіку здійснити запис щодо діагнозу в медичних документах та у подальшому вплинути на прийняття рішення головою військово-лікарської комісії щодо складання недостовірного висновку комісії із встановленням категорії придатності до військової служби у тилу (військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, кінологічних підрозділах)", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що чоловіка було затримано, а згодом його обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ми інформували, що у Києві головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 1 мільйон доларів, обрали запобіжний захід.

А в Миколаївській області начальнику штабу одного з військових підрозділів повідомили про підозру. За версією слідства, через його дії військовослужбовцям безпідставно нараховували доплати.

корупція хабар Київська область мобілізація лікарі ВЛК

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