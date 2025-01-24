Коррупция в Украине — в Белой Церкви врач из ВВК брал 40 тысяч за статус "ограниченно годен"

Следственные действия. Фото: Киевская областная прокуратура

В городе Белая Церковь Киевской области член военно-врачебной комиссии (ВВК) брал 40 тысяч гривен за статус "ограниченно годен". Его задержали и отправили в СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры в пятницу, 24 января.

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В материалах следствия указано, что хирург из внештатной военно-врачебной комиссии Белой Церкви за 40 тысяч гривен обещал военнообязанному повлиять на результаты комиссии.

"По данным следствия врач обещал мужчине сделать запись относительно диагноза в медицинских документах и в дальнейшем повлиять на принятие решения председателем военно-врачебной комиссии по составлению недостоверного заключения комиссии с установлением категории годности к военной службе в тылу (воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, кинологических подразделениях)— говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчина был задержан, а впоследствии ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также мы информировали, что в Киеве главному психиатру Вооруженных сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов, избрали меру пресечения.

А в Николаевской области начальнику штаба одного из военных подразделений сообщили о подозрении. По версии следствия, из-за его действий военнослужащим безосновательно начисляли доплаты.