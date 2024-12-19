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На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19 грудня 2024 19:45
Аркадій Пастула - Редактор
Скандал у Вишгороді — люди у військовій формі намагалися підпалити автомобіль
Люди у військовій формі підпалюють автомобіль з чоловіком. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

У Вишгороді Київської області люди у військовій формі намагалися підпалити автомобіль з чоловіком. Крім того, вони хотіли "викурити" водія газом.

Відео поширилося у соцмережах у четвер, 19 грудня.

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За інформацією місцевих, на відео — представники територіального центру комплектування. Вони хотіли підпалити автомобіль та використовували газ. Ймовірно, інцидент стався під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.

Реакція Міноборони

У Міноборони вже відреагували на дії людей у військовій формі. Там наголосили, що відомство категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у ЗСУ.

"Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що подібні дії є неприпустимими та підривають довіру.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, cеред українців провели опитування про довіру до представників ТЦК. Більша частина респондентів висловили негативну оцінку.

Також за 2024 рік уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав майже чотири тисячі скарг на ТЦК.

Міноборони Київська область мобілізація автомобіль ТЦК та СП

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