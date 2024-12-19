Скандал в Вышгороде — люди в военной форме пытались поджечь автомобиль

Люди в военной форме поджигают автомобиль с мужчиной. Фото: скриншот с видео

В Вышгороде Киевской области люди в военной форме пытались поджечь автомобиль с мужчиной. Кроме того, они хотели "выкурить" водителя газом.

Видео распространилось в соцсетях в четверг, 19 декабря.

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По информации местных, на видео — представители территориального центра комплектования. Они хотели поджечь автомобиль и использовали газ. Вероятно, инцидент произошел во время оповещения населения для обновления контактных данных.

Реакция Минобороны

В Минобороны уже отреагировали на действия людей в военной форме. Там подчеркнули, что ведомство категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в ВСУ.

"Относительно инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", — говорится в сообщении

В Минобороны добавили, что подобные действия недопустимы и подрывают доверие.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, среди украинцев провели опрос о доверии к представителям ТЦК. Большинство респондентов выразили негативную оценку.

Также за 2024 год уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил почти четыре тысячи жалоб на ТЦК.