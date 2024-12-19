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На Киевщине люди в форме поджигали авто с мужчиной — видео

19 декабря 2024 19:45
Аркадий Пастула - Редактор
Скандал в Вышгороде — люди в военной форме пытались поджечь автомобиль
Люди в военной форме поджигают автомобиль с мужчиной. Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

В Вышгороде Киевской области люди в военной форме пытались поджечь автомобиль с мужчиной. Кроме того, они хотели "выкурить" водителя газом.

Видео распространилось в соцсетях в четверг, 19 декабря.

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По информации местных, на видео — представители территориального центра комплектования. Они хотели поджечь автомобиль и использовали газ. Вероятно, инцидент произошел во время оповещения населения для обновления контактных данных.

Реакция Минобороны

В Минобороны уже отреагировали на действия людей в военной форме. Там подчеркнули, что ведомство категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в ВСУ.

"Относительно инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", — говорится в сообщении

В Минобороны добавили, что подобные действия недопустимы и подрывают доверие.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, среди украинцев провели опрос о доверии к представителям ТЦК. Большинство респондентов выразили негативную оценку.

Также за 2024 год уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил почти четыре тысячи жалоб на ТЦК.

Минобороны Киевская область мобилизация автомобиль ТЦК и СП

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