Вибухи у Київській області 5 січня — що відомо

На Київщині лунають вибухи
У Київській області у неділю, 5 січня, чутно вибухи. Росія запустила на регіон дрони-камікадзе.
Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Київщину 5 січня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Зазначимо, що станом на 11:55 повітряна тривога оголошена у східних областях, а також у Київській.
Нагадаємо, вночі силам протиповітряної оборони вдалося збити 61 російський БпЛА в небі над Україною. Ще 42 ворожі безпілотники були локаційно втрачені.
А у ВМС повідомили про ситуацію в морських акваторіях станом на ранок 5 січня. У Чорному морі фіксують один російський корабель — носій крилатих ракет "Калібр".
Читайте Новини.LIVE!