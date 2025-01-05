Вибухи у Київській області 5 січня — що відомо

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН

У Київській області у неділю, 5 січня, чутно вибухи. Росія запустила на регіон дрони-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

Читайте також:

Атака на Київщину 5 січня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Скриншот допису ОВА

Зазначимо, що станом на 11:55 повітряна тривога оголошена у східних областях, а також у Київській.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі силам протиповітряної оборони вдалося збити 61 російський БпЛА в небі над Україною. Ще 42 ворожі безпілотники були локаційно втрачені.

А у ВМС повідомили про ситуацію в морських акваторіях станом на ранок 5 січня. У Чорному морі фіксують один російський корабель — носій крилатих ракет "Калібр".