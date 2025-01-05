Взрывы в Киевской области 5 января — что известно

На Киевщине раздаются взрывы
В Киевской области в воскресенье, 5 января, слышны взрывы. Россия запустила на регион дроны-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Киевщину 5 января
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
Отметим, что по состоянию на 11:55 воздушная тревога объявлена в восточных областях, а также в Киевской.
Напомним, ночью силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 российский БпЛА в небе над Украиной. Еще 42 вражеских беспилотника были локально потеряны.
А в ВМС сообщили о ситуации в морских акваториях по состоянию на утро 5 января. В Черном море фиксируют один российский корабль — носитель крылатых ракет "Калибр".
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