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На Киевщине раздаются взрывы

5 января 2025 11:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Киевской области 5 января — что известно
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киевской области в воскресенье, 5 января, слышны взрывы. Россия запустила на регион дроны-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

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Скриншот поста ОВА

Отметим, что по состоянию на 11:55 воздушная тревога объявлена в восточных областях, а также в Киевской.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 российский БпЛА в небе над Украиной. Еще 42 вражеских беспилотника были локально потеряны.

А в ВМС сообщили о ситуации в морских акваториях по состоянию на утро 5 января. В Черном море фиксируют один российский корабль — носитель крылатых ракет  "Калибр".

Киевская область обстрелы ПВО дроны война в Украине беспилотник

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