Вибухи у Київській області увечері 16 січня — що відомо

Мобільна вогнева група. Ілюстративне фото: УНІАН

У Київській області ввечері в четвер, 16 січня, чутно вибухи. Росія атакує регіон дронами-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали мешканців області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші.

Скриншот допису ОВА

Раніше про рух ворожих дронів у різних областях повідомляли Повітряні сили:

на Сумщині в південному напрямку;

на Чернігівщині в західному напрямку;

на Полтавщині в західному напрямку;

на Харківщині в східному та північному напрямках;

на Київщині в західному напрямку;

на Вінниччині в західному напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:50 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України, окрім західних та Херсонської.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, попередньої ночі Росія вчергове атакувала Україну за допомогою 55 ударних дронів. Сили ППО збили 34 БпЛА у небі над областями.

А вчора ворог обстріляв українські енергетичні об'єкти ракетами. Цього разу під удар РФ потрапила Харківська, Львівська та Івано-Франківська області.