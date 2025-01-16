Вибухи у Київській області увечері 16 січня — що відомо

На Київщині лунають вибухи
У Київській області ввечері в четвер, 16 січня, чутно вибухи. Росія атакує регіон дронами-камікадзе.
Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Київщину 16 січня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали мешканців області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші.
Раніше про рух ворожих дронів у різних областях повідомляли Повітряні сили:
- на Сумщині в південному напрямку;
- на Чернігівщині в західному напрямку;
- на Полтавщині в західному напрямку;
- на Харківщині в східному та північному напрямках;
- на Київщині в західному напрямку;
- на Вінниччині в західному напрямку.
Зазначимо, що станом на 22:50 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України, окрім західних та Херсонської.
Нагадаємо, попередньої ночі Росія вчергове атакувала Україну за допомогою 55 ударних дронів. Сили ППО збили 34 БпЛА у небі над областями.
А вчора ворог обстріляв українські енергетичні об'єкти ракетами. Цього разу під удар РФ потрапила Харківська, Львівська та Івано-Франківська області.
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