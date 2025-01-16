Взрывы в Киевской области вечером 16 января — что известно

Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевской области вечером в четверг, 16 января, слышны взрывы. Россия атакует регион дронами-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

Читайте также:

Атака на Киевщину 16 января

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину.

Скриншот поста ОВА

Ранее о движении вражеских дронов в разных областях сообщали Воздушные силы:

на Сумщине в южном направлении;

на Черниговщине в западном направлении;

на Полтавщине в западном направлении;

на Харьковщине в восточном и северном направлениях;

на Киевщине в западном направлении;

на Виннитчине в западном направлении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных и Херсонской.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, предыдущей ночью Россия очередной раз атаковала Украину с помощью 55 ударных дронов. Силы ПВО сбили 34 БпЛА в небе над областями.

А вчера враг обстрелял украинские энергетические объекты ракетами. На этот раз под удар РФ попала Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская области.