Взрывы в Киевской области вечером 16 января — что известно

На Киевщине раздаются взрывы
В Киевской области вечером в четверг, 16 января, слышны взрывы. Россия атакует регион дронами-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Киевщину 16 января
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину.
Ранее о движении вражеских дронов в разных областях сообщали Воздушные силы:
- на Сумщине в южном направлении;
- на Черниговщине в западном направлении;
- на Полтавщине в западном направлении;
- на Харьковщине в восточном и северном направлениях;
- на Киевщине в западном направлении;
- на Виннитчине в западном направлении.
Отметим, что по состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных и Херсонской.
Напомним, предыдущей ночью Россия очередной раз атаковала Украину с помощью 55 ударных дронов. Силы ПВО сбили 34 БпЛА в небе над областями.
А вчера враг обстрелял украинские энергетические объекты ракетами. На этот раз под удар РФ попала Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская области.
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