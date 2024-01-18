На Київщині лунають вибухи без тривоги — в чому причина

Розмінування території України. Фото: УНІАН

У четвер, 18 січня, на Київщині, у Вишгородському районі лунатимуть вибухи без оголошення повітряної тривоги. Мешканців регіону закликають зберігати спокій, адже відбуватимуться роботи з розмінування.

Про це повідомили у КМВА.

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Вибухи на Київщині без повітряної тривоги

"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття.

Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.