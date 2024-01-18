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На Київщині лунають вибухи без тривоги — в чому причина

18 січня 2024 11:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині лунають вибухи без тривоги — в чому причина
Розмінування території України. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 18 січня, на Київщині, у Вишгородському районі лунатимуть вибухи без оголошення повітряної тривоги. Мешканців регіону закликають зберігати спокій, адже відбуватимуться роботи з розмінування. 

Про це повідомили у КМВА

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні. 

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття. 

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Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.

Додамо, у поліції показали, як проходить розмінування деокупованих територій Харківщини.

Київ
війна
вибух
Київська область
деокупація України
повітряна тривога
міни
розмінування

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