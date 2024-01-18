В Киевской области раздаются взрывы без тревоги — в чем причина

Разминирование территории Украины. Фото: УНИАН

В четверг, 18 января, в Киевской области, в Вышгородском районе будут раздаваться взрывы без объявления воздушной тревоги. Жителей региона призывают сохранять спокойствие, ведь будут проходить работы по разминированию.

Об этом сообщили в КМВА.

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Взрывы в Киевской области без воздушной тревоги

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, в Вышгородском районе, будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все работы плановые. Впрочем, в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие.

Предупреждение о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.