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В Киевской области раздаются взрывы без тревоги — в чем причина

18 января 2024 11:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области раздаются взрывы без тревоги — в чем причина
Разминирование территории Украины. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 18 января, в Киевской области, в Вышгородском районе будут раздаваться взрывы без объявления воздушной тревоги. Жителей региона призывают сохранять спокойствие, ведь будут проходить работы по разминированию.

Об этом сообщили в КМВА.

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"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, в Вышгородском районе, будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все работы плановые. Впрочем, в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие.

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Предупреждение о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.

В полиции показали, как проходит разминирование деоккупированных территорий Харьковщины.

Киев
война
взрыв
Киевская область
деоккупация Украины
воздушная тревога
мины
разминирование

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