В Киевской области раздаются взрывы без тревоги — в чем причина
В четверг, 18 января, в Киевской области, в Вышгородском районе будут раздаваться взрывы без объявления воздушной тревоги. Жителей региона призывают сохранять спокойствие, ведь будут проходить работы по разминированию.
Об этом сообщили в КМВА.
Взрывы в Киевской области без воздушной тревоги
"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, в Вышгородском районе, будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.
Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все работы плановые. Впрочем, в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие.
Напомним, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.
В полиции показали, как проходит разминирование деоккупированных территорий Харьковщины.
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