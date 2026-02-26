Що відомо про нічні вибухи на Київщині 26 лютого 2026 року

Термінова новина

Вибухи пролунали на Київщині зараз, уночі в четвер, 26 лютого. У Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 26 лютого

Станом на 03:26, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА повз Баришівку рухалися в напрямку Броварів або Борисполя.

О 03:41 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Новина доповнюється