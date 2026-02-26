Видео
Україна
Главная Киев На Киевщине раздаются взрывы — комментарий ОВА

На Киевщине раздаются взрывы — комментарий ОВА

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 03:45
Что известно о ночных взрывах на Киевщине 26 февраля 2026 года
Срочная новость

Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, ночью в четверг, 26 февраля. В Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Что известно о взрывах в Киевской области ночью 26 февраля

По состоянию на 03:26, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА мимо Барышевки двигались в направлении Броваров или Борисполя.

В 03:41 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
