Что известно о ночных взрывах на Киевщине 26 февраля 2026 года

На Киевщине раздаются взрывы — комментарий ОВА
Дата публикации 26 февраля 2026 03:45
Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, ночью в четверг, 26 февраля. В Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе ударных беспилотников.
По состоянию на 03:26, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА мимо Барышевки двигались в направлении Броваров или Борисполя.
В 03:41 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.
