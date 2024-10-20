Вибухи на Київщині було чутно ввечері 20 жовтня

На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"
Вибухи у Київській області було чутно ввечері 20 жовтня. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та рух БпЛА.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
Атака "шахедів" на Київщину 20 жовтня
За даними Київської ОВА, у повітряному просторі регіону зафіксовано рух БпЛА, по яких працює ППО. У регіоні триває повітряна тривога.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться в повідомленні.
Також в ОВА закликали жителів не фіксувати та не публікувати роботу українських захисників.
У Повітряних силах повідомили про групу ворожих БпЛА на півночі Київщини, що рухається курсом на захід, та декілька груп БпЛА в Сумській, Одеській та Херсонській областях.
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