В Киевской области раздаются взрывы — сообщают об атаке "шахедов"
Взрывы в Киевской области были слышны вечером 20 октября. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны и движении БпЛА.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.
Атака "шахедов" на Киевщину 20 октября
По данным Киевской ОВА, в воздушном пространстве региона зафиксировано движение БпЛА, по которым работает ПВО. В регионе продолжается воздушная тревога.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Также в ОВА призвали жителей не фиксировать и публиковать работу украинских защитников.
В Воздушных силах сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Киевщины, которая двигается курсом на запад, и несколько групп БпЛА в Сумской, Одесской и Херсонской областях.
Напомним, вечером 20 октября в Кривом Роге раздался взрыв. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.
Также Новини.LIVE писали, что вечером 20 октября в Харькове также прогремели взрывы. Оккупанты ударили по городу КАБами.
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