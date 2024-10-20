Работа мобильных групп по "шахедам". Фото иллюстративное: t.me/V_Zelenskiy_official

Взрывы в Киевской области были слышны вечером 20 октября. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны и движении БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

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Карта тревог. Фото: скриншот

Атака "шахедов" на Киевщину 20 октября

По данным Киевской ОВА, в воздушном пространстве региона зафиксировано движение БпЛА, по которым работает ПВО. В регионе продолжается воздушная тревога.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Также в ОВА призвали жителей не фиксировать и публиковать работу украинских защитников.

Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Киевщины, которая двигается курсом на запад, и несколько групп БпЛА в Сумской, Одесской и Херсонской областях.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Напомним, вечером 20 октября в Кривом Роге раздался взрыв. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 20 октября в Харькове также прогремели взрывы. Оккупанты ударили по городу КАБами.