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На Київщині лунають вибухи — що відомо

28 жовтня 2024 07:41
Галина Шподарева - редактор
Вибухи в Київській області 28 жовтня — деталі від КОВА
Наслідки удару окупантів. Фото ілюстративне: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Вибухи у Київській області було чутно вранці 28 жовтня. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони. 

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації у понеділок, 28 жовтня. 

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Повітряна тривога
Повітряна тривога. Фото: скриншот

Атака "шахедів" на Київщині

Звуки вибухів в Київській області пролунали вранці під час повітряної тривоги, яку було оголошено також і для Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей. 

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух "шахедів" у напрямку Київської області.

Допис ПС
Допис ПС. Фото: скриншот

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. 

"Не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться в повідомленні КОВА.

Допис КОВА
Допис КОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 28 жовтня у Харкові пролунали декілька вибухів. Російські окупанти влучили у багатоповерхівку.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 27 жовтня військові РФ атакували Харків КАБами. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Київ вибух ППО обстріли війна в Україні Київська область

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