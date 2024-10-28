Вибухи в Київській області 28 жовтня — деталі від КОВА

На Київщині лунають вибухи — що відомо
Вибухи у Київській області було чутно вранці 28 жовтня. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації у понеділок, 28 жовтня.
Атака "шахедів" на Київщині
Звуки вибухів в Київській області пролунали вранці під час повітряної тривоги, яку було оголошено також і для Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух "шахедів" у напрямку Київської області.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.
"Не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться в повідомленні КОВА.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня у Харкові пролунали декілька вибухів. Російські окупанти влучили у багатоповерхівку.
Також Новини.LIVE писали, що ввечері 27 жовтня військові РФ атакували Харків КАБами. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
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