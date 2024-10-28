Взрывы в Киевской области 28 октября — детали от КОВА

В Киевской области раздаются взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области были слышны утром 28 октября. Сообщается о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации в понедельник, 28 октября.
Атака "шахедов" в Киевской области
Звуки взрывов в Киевской области прозвучали утром во время воздушной тревоги, которая была объявлена также и для Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении "шахедов" в направлении Киевской области.
В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.
"Не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения", — говорится в сообщении КОВА.
Напомним, ночью 28 октября в Харькове прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты попали в многоэтажку.
Также Новини.LIVE писали, что вечером 27 октября военные РФ атаковали Харьков КАБами. В результате обстрела есть пострадавшие.
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