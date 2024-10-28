Взрывы в Киевской области 28 октября — детали от КОВА

Последствия удара оккупантов. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Киевской области были слышны утром 28 октября. Сообщается о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации в понедельник, 28 октября.

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Воздушная тревога. Фото: скриншот

Атака "шахедов" в Киевской области

Звуки взрывов в Киевской области прозвучали утром во время воздушной тревоги, которая была объявлена также и для Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении "шахедов" в направлении Киевской области.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения", — говорится в сообщении КОВА.

Сообщение КОВА. Фото: скриншот

Напомним, ночью 28 октября в Харькове прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты попали в многоэтажку.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 27 октября военные РФ атаковали Харьков КАБами. В результате обстрела есть пострадавшие.