В Київській області пролунали вибухи

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua

У Київській області у середу, 23 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомила Київська ОВА.

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О 21:30 в Київській області оголосили повітряну тривогу.

О 22:27 в Київській ОВА повідомили про перебування в повітряному просторі ворожих БпЛА. Наразі Сили ППО працюють по цілях.

Скриншот допису Київської ОВА

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Черкаську область у середу, 23 жовтня, атакували ворожі безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити шість ворожих об'єктів.

Нагадаємо, що у Черкасах сьогодні пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі дрони-камікадзе. Вони влучили в автовокзал.