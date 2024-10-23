В Київській області пролунали вибухи

На Київщині лунають вибухи — в регіоні працює ППО
23 жовтня 2024 22:34
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua
У Київській області у середу, 23 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомила Київська ОВА.
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О 21:30 в Київській області оголосили повітряну тривогу.
О 22:27 в Київській ОВА повідомили про перебування в повітряному просторі ворожих БпЛА. Наразі Сили ППО працюють по цілях.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, Черкаську область у середу, 23 жовтня, атакували ворожі безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити шість ворожих об'єктів.
Нагадаємо, що у Черкасах сьогодні пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі дрони-камікадзе. Вони влучили в автовокзал.
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