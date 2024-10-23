В Киевской области раздались взрывы

Пожар после взрывов Фото иллюстративное: pravda.com.ua

В Киевской области в среду, 23 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

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В 21:30 в Киевской области объявили воздушную тревогу.

В 22:27 в Киевской ОВА сообщили о нахождении в воздушном пространстве враждебных БПЛА. В настоящее время Силы ПВО работают по целям.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Черкасскую область в среду, 23 октября, атаковали вражеские беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть вражеских объектов.

Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Город атаковали вражеские дроны-камикадзе. Они попали в автовокзал.