На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада заспокоїла жителів столиці

Знищення російських боєприпасів. Фото: ДСНС

У Київській області саперні підрозділи проводитимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Через це на півночі Києва, можливо, буде чутно вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Вибухи на півночі Києва

Військова адміністрації столиці попередила мешканців Києва про те, що сьогодні, 20 квітня, удень вони можуть почути звуки вибухів.

"На північній околиці міста може бути гучно!" — наголосили у КМВА.

Що і де вибухатиме

Саперні підрозділи на території Київської області займатимуться ліквідацією вибухонебезпечних предметів, які залишилися на території регіону після минулорічної окупації та подальших обстрілів.

Сапери працюватимуть на території Вишгородського району Київщини. Тож звуки ліквідації російських боєприпасів, найімовірніше, долинатимуть до передмість Києва та північних районів столиці.

"Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" — звернулася до киян місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, що 15 квітня у Деснянському районі Києва на вулиці Милославській було чути вибух. Пізніше виявлено жінку й чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження.