В Киевской области будут раздаваться взрывы: местные власти успокоили жителей столицы

Уничтожение российских боеприпасов. Фото: ГСЧС

В Киевской области саперные подразделения будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов. Поэтому на севере Киева, возможно, будут слышны взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Взрывы на севере Киева

Военная администрация столицы предупредила жителей Киева о том, что сегодня, 20 апреля, днем они могут услышать звуки взрывов.

"На северной окраине города может быть громко!" — отметили в КГВА.

Что и где будет взрываться

Саперные подразделения на территории Киевской области будут заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов, оставшихся на территории региона после прошлогодней оккупации и последующих обстрелов.

Саперы будут работать на территории Вышгородского района Киевской области. Поэтому звуки ликвидации российских боеприпасов, скорее всего, будут доноситься до пригородов Киева и северных районов столицы.

"Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – обратилась к киевлянам местная военная администрация.

Напомним, что 15 апреля в Деснянском районе Киева по улице Милославской был слышен взрыв. Позже обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями.

Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения.