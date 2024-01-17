На Київщині лунатимуть вибухи — у чому причина
У середу, 17 січня, на Київщині, у Бучанському районі, лунатимуть вибухи. Вони пов'язані з роботами з розмінування.
Про це повідомили у КОВА.
З чим пов'язані вибухи на Київщині
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.
Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття.
Нагадаємо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.
Додамо, у поліції показали, як проходить розмінування деокупованих територій Харківщини.
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