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На Київщині лунатимуть вибухи — у чому причина

17 січня 2024 13:49
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Козюк Тетяна
редактор
На Київщині лунатимуть вибухи — у чому причина
Розмінування території України. Фото: "Вечірній Київ"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 17 січня, на Київщині, у Бучанському районі, лунатимуть вибухи. Вони пов'язані з роботами з розмінування.

Про це повідомили у КОВА

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні. 

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття. 

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Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.

Додамо, у поліції показали, як проходить розмінування деокупованих територій Харківщини.

Київ
мінування
ДСНС
вибух
Київська область
обстріли
міни
розмінування

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