На Київщині лунатимуть вибухи — у чому причина

Розмінування території України. Фото: "Вечірній Київ"

У середу, 17 січня, на Київщині, у Бучанському районі, лунатимуть вибухи. Вони пов'язані з роботами з розмінування.

Про це повідомили у КОВА.

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття.

Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.