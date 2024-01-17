В Киевской области будут раздаваться взрывы — в чем причина

Разминирование территории Украины. Фото: "Вечерний Киев"

В среду, 17 января, в Киевской области, в Бучанском районе, будут раздаваться взрывы. Они связаны с работами по разминированию.

Об этом сообщили в КОВА.

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В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все работы плановые. Впрочем, в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие.

Предупреждение о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.