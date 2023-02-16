У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Вишгородському районі знешкоджуватимуть російські боєприпаси

У Київській області саперні підрозділи проводитимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Через це на півночі Києва, можливо, буде чутно вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрацїі (КМВА).

Вибухи на півночі Києва

Військова адміністрації столиці попередила мешканців північних районів Києва про те, що сьогодні, 16 лютого, удень вони можуть почути звуки вибухів.

"Не панікуйте. Це працюють сапери", — запевнили у КМВА.

Що і де вибухатиме

Саперні підрозділи на території Київської області займатимуться ліквідацією вибухонебезпечних предметів, які залишилися на території регіону після весняної окупації та подальших обстрілів.

Сапери працюватимуть на території Вишгородського району Київщини. Тож звуки ліквідації російських боєприпасів, скоріш за все, долинатимуть і до північних районів столиці.

Не ігноруйте тривогу

Разом з тим, у КМВА наголосили, що загроза обстрілів Києва залишається актуальною.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У разі її оголошення — негайно прямуйте до укриттів", — звернулася до киян міська військова адміністрація.

Нагадаємо, що з початку розмінування Київщини працівники ДСНС знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Якщо додати результати роботи ЗСУ, то цифра перевищує 100 тисяч вибухівок.

Фото: КМВА