В Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы

В Вышгородском районе будут обезвреживать российские боеприпасы

В Киевской области саперные подразделения будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов. Поэтому на севере Киева, возможно, будут слышны взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

Взрывы на севере Киева

Военная администрация столицы предупредила жителей северных районов Киева о том, что сегодня, 16 февраля, днем они могут услышать звуки взрывов.

"Не паникуйте. Это работают саперы", — заверили в КГВА.

Что и где будет взрываться

Саперные подразделения на территории Киевской области будут заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов, оставшихся на территории региона после весенней оккупации и последующих обстрелов.

Саперы будут работать на территории Вышгородского района Киевской области. Так что звуки ликвидации российских боеприпасов, скорее всего, будут доноситься и до северных районов столицы.

Не игнорируйте тревогу

Вместе с тем в КМВА подчеркнули, что угроза обстрелов Киева остается актуальной.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. В случае ее объявления — немедленно направляйтесь к укрытиям", — обратилась к киевлянам городская военная администрация.

Напомним, что с начала разминирования Киевщины работники ГСЧС обезвредили более 77 тысяч взрывоопасных предметов. Если добавить результаты работы ВСУ, цифра превышает 100 тысяч взрывчаток.

Фото: КМВА