В Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы

В Киевской области будут слышны взрывы: власти предупреждают о работе саперов
В Киевской области саперные подразделения будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов. Поэтому на севере Киева, возможно, будут слышны взрывы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).
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Взрывы на севере Киева
Военная администрация столицы предупредила жителей северных районов Киева о том, что сегодня, 16 февраля, днем они могут услышать звуки взрывов.
"Не паникуйте. Это работают саперы", — заверили в КГВА.
Что и где будет взрываться
Саперные подразделения на территории Киевской области будут заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов, оставшихся на территории региона после весенней оккупации и последующих обстрелов.
Саперы будут работать на территории Вышгородского района Киевской области. Так что звуки ликвидации российских боеприпасов, скорее всего, будут доноситься и до северных районов столицы.
Не игнорируйте тревогу
Вместе с тем в КМВА подчеркнули, что угроза обстрелов Киева остается актуальной.
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. В случае ее объявления — немедленно направляйтесь к укрытиям", — обратилась к киевлянам городская военная администрация.
Напомним, что с начала разминирования Киевщины работники ГСЧС обезвредили более 77 тысяч взрывоопасных предметов. Если добавить результаты работы ВСУ, цифра превышает 100 тысяч взрывчаток.
Фото: КМВА