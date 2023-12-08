На Київщині лунатимуть вибухи — з чим це пов'язано

Знищення боєприпасів. Фото ілюстративне: Київська ОВА

У п'ятницю, 8 грудня, на Київщині може бути гучно. Причина — роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи — планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги, просять пройти в укриття.

Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.