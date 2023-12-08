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На Київщині лунатимуть вибухи — з чим це пов'язано

8 грудня 2023 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині лунатимуть вибухи — з чим це пов'язано
Знищення боєприпасів. Фото ілюстративне: Київська ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 грудня, на Київщині може бути гучно. Причина — роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні. 

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи — планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги, просять пройти в укриття. 

Вибухи на Київщині
Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.

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