На Київщині лунатимуть вибухи — з чим це пов'язано
У п'ятницю, 8 грудня, на Київщині може бути гучно. Причина — роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
З чим пов'язані вибухи на Київщині
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.
Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи — планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги, просять пройти в укриття.
Нагадаємо, Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.
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