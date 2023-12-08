В Киевской области будут раздаваться взрывы — с чем это связано

Уничтожение боеприпасов. Фото иллюстративное: Киевская ОВА

В пятницу, 8 декабря, в Киевской области может быть громко. Причина — работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все работы плановые. Однако, в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие.

Предупреждение о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, Украина минует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тыс. мин.