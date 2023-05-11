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На Київщині лунатимуть звуки вибухів: яка причина

11 травня 2023 11:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Київщині лунатимуть звуки вибухів: яка причина
Знешкодження вибухонебезпечних предметів на Київщині. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На Київщині будуть лунати звуки вибухів. Сапери ліквідовуватимуть небезпечні предмети.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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Вибухи на Київщині

Сьогодні, 11 травня, Київська міська військова адміністрація повідомила про ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Сапери працюватимуть у Вишгородському та Бучанському районах.

КМДА просить зберігати спокій та слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, що сапери Державної служби надзвичайних ситуацій України продовжують ризиковану роботу щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів на території країни. Нещодавно сапери служби ліквідували 500-кілограмову авіабомбу.

Українські винахідники створили безпілотний комплекс для розмінування полів. Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годинний робочий день здатен обстежити 20 га землі.

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