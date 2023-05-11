В Киевской области будут раздаваться звуки взрывов: какая причина

Обезвреживание взрывоопасных предметов в Киевской области. Фото: УНИАН

В Киевской области будут звучать звуки взрывов. Саперы будут ликвидировать опасные предметы.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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Сегодня, 11 мая, Киевская городская военная администрация сообщила о ликвидации взрывоопасных предметов. Саперы будут работать в Вышгородском и Бучанском районах.

КГГА просит сохранять спокойствие и следить за сигналами воздушной тревоги.

Напомним, что саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины продолжают рискованную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории страны. Недавно саперы службы ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу.

Украинские изобретатели создали беспилотный комплекс для разминирования полей. Трактор проходит поле со скоростью 5 км/ч, то есть за 10 часовой рабочий день способен обследовать 20 га земли.