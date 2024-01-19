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На Київщині на махінаціях з закупівлями викрили посадовця Командування сил підтримки ЗСУ

19 січня 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині на махінаціях з закупівлями викрили посадовця Командування сил підтримки ЗСУ
Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці викрили посадовця військового формування та гендиректора фірми у Київській області. Його підозрюють у здійснення махінацій із закупівлею товарів оборонного призначення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, полковник у змові із бізнесменом наприкінці минулого року уклали договір, який стосувався закупівлі товарів для потреб оборони за кошти держави на понад 36 млн грн.

Відомо, що за сприяння в укладенні та виконанні такого договору військовослужбовець отримав "відкат" у розмірі 14 600 дол.

Зазначається, що обох осіб викрили у столиці 15 січня, наразі їх затримали.

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Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора

Під час обшуків в адміністративних будівлях державних установ, на робочих місцях, в офісних приміщеннях та за адресами проживання чоловіків було знайдено готівку, "чорнову бухгалтерію" та інші речові докази — їх вилучили.

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Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора

Суд обрав для затриманих запобіжний захід  у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 10 млн грн кожному. Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення аналогічних злочинів. 

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили незаконну схему заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виведення коштів, які отримали від її продажу. Держрегулятору завдано збитків в розмірі 716 мільйонів гривень.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань затримали під час спроби виїзду за кордон бізнесмена, який є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. За інформацією ЗМІ, йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

збитки
махінації
ДБР
Офіс генерального прокурора
військові

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