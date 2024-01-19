На Київщині на махінаціях з закупівлями викрили посадовця Командування сил підтримки ЗСУ

Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці викрили посадовця військового формування та гендиректора фірми у Київській області. Його підозрюють у здійснення махінацій із закупівлею товарів оборонного призначення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, полковник у змові із бізнесменом наприкінці минулого року уклали договір, який стосувався закупівлі товарів для потреб оборони за кошти держави на понад 36 млн грн.

Відомо, що за сприяння в укладенні та виконанні такого договору військовослужбовець отримав "відкат" у розмірі 14 600 дол.

Зазначається, що обох осіб викрили у столиці 15 січня, наразі їх затримали.

Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора

Під час обшуків в адміністративних будівлях державних установ, на робочих місцях, в офісних приміщеннях та за адресами проживання чоловіків було знайдено готівку, "чорнову бухгалтерію" та інші речові докази — їх вилучили.

Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора

Суд обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 10 млн грн кожному. Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення аналогічних злочинів.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили незаконну схему заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виведення коштів, які отримали від її продажу. Держрегулятору завдано збитків в розмірі 716 мільйонів гривень.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань затримали під час спроби виїзду за кордон бізнесмена, який є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. За інформацією ЗМІ, йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.