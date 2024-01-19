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В Киевской области на махинациях с закупками разоблачили чиновника Командования сил поддержки ВСУ

19 января 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киевской области на махинациях с закупками разоблачили чиновника Командования сил поддержки ВСУ
Задержание подозреваемых. Фото: Офис Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители разоблачили должностного лица военного формирования и гендиректора фирмы в Киевской области. Он подозревается в совершении махинаций с закупкой товаров оборонного назначения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, полковник в сговоре с бизнесменом в конце прошлого года заключил договор, который касался закупки товаров для нужд обороны за средства государства более чем на 36 млн грн.

Известно, что при содействии в заключении и исполнении такого договора военнослужащий получил откат в размере 14 600 дол.

Отмечается, что обоих лиц разоблачили в столице 15 января, их задержали.

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Задержание подозреваемых. Фото: Офис Генпрокурора

Во время обысков в административных зданиях государственных учреждений, на рабочих местах, в офисных помещениях и по адресам проживания мужчин были найдены наличные деньги, "черновая бухгалтерия" и другие вещественные доказательства — их изъяли.

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Задержание подозреваемых. Фото: Офис Генпрокурора

Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 10 млн грн каждому. Также проверяется причастность других лиц к совершению аналогичных преступлений.

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Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, что работники НАБУ и САП разоблачили незаконную схему завладения электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и вывод средств, полученных от ее продажи. Госрегулятору нанесен ущерб в размере 716 миллионов гривен.

Также мы писали, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали при попытке выезда за границу бизнесмена, который является организатором схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС. По информации СМИ, речь идет об учредителе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

убытки
махинации
ГБР
Офис генерального прокурора
военные

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